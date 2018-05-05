Дмитро Вовк відмовився від планів продовження своїх повноважень у статусі глави Нацкомісії з регулювання енергетики.
Дивися повний текст Вовк покидає Нацкомісію з тарифів - ЗМІ.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:00
Вовк покидає Нацкомісію з тарифів - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вовк покидає Нацкомісію з тарифів - ЗМІ.
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:18
Запаковался сам, запаковал партнеров, теперь даёт запаковаться другим! Так держать!
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:24
Re: Вовк покидає Нацкомісію з тарифів - ЗМІ
"До призначення на цю посаду він не мав досвіду роботи в сфері енергетики."
В каманде шакаладного адни прафесионалы.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:48
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:53
sena_2008atp Можно подумать он сам принимал решения. Просто нужен был преданный человек не задающий ненужных вопросов.
Додано: Чет 24 тра, 2018 19:02
И шоб "без досвіду роботи в сфері енергетики". Так чтоб наверняка
"При ̶в̶о̶е̶н̶н̶о̶м̶ ̶к̶о̶м̶м̶у̶н̶и̶з̶м̶е̶ яныке я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы.
Но зато как я сидел при ̶н̶э̶п̶е̶ пэте! Как я сидел при ̶н̶э̶п̶е̶ пэте! Это были лучшие дни моей жизни"
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