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Вовк покидає Нацкомісію
з тарифів - ЗМІ

Вовк покидає Нацкомісію з тарифів - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:56

ему бы следовало сменить фамилию с вовка на шакала...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:57

  sena_2008atp написав:Ця тварина повинна відповісти перед законом.


Треба відкрити сезон полювання на вовка.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 23:05

Re: Вовк покидає Нацкомісію з тарифів - ЗМІ

Ну?
Кто будет следующий работник парАшена, который будет лоббировать интересы донецкого уголовника?

Смотрю я на эту сладкую парочку голубков и не нарадуюсь. :mrgreen:
rjkz
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