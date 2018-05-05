|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:56
ему бы следовало сменить фамилию с вовка на шакала...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:57
Додано: Чет 24 тра, 2018 23:05
Re: Вовк покидає Нацкомісію з тарифів - ЗМІ
Ну?
Кто будет следующий работник парАшена, который будет лоббировать интересы донецкого уголовника?
Смотрю я на эту сладкую парочку голубков и не нарадуюсь.
|