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Вовк покидає Нацкомісію з тарифів - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:56
ему бы следовало сменить фамилию с вовка на шакала...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Додано: Чет 24 тра, 2018 22:57
sena_2008atp написав:
Ця тварина повинна відповісти перед законом.
Треба відкрити сезон полювання на вовка.
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rjkz
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Додано: Чет 24 тра, 2018 23:05
Ну?
Кто будет следующий работник парАшена, который будет лоббировать интересы донецкого уголовника?
Смотрю я на эту сладкую парочку голубков и не нарадуюсь.
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rjkz
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2
Додано: П'ят 25 тра, 2018 00:30
rjkz написав:
Ну?
Кто будет следующий работник парАшена, который будет лоббировать интересы донецкого уголовника?
Смотрю я на эту сладкую парочку голубков и не нарадуюсь.
Я б на месте пэти - глухонемого, лет 20 туда назначил. И зрение, чтоб минимум +4, в идеале
А что? Одни сплошные плюсы: трудоустройство молодежи - дорогу молодым, поддержка людей с инвалидностью. И лишнего ничего точно не ляпнет
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 01:10
Власть демонстрирует приемы карманных щипачей.
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