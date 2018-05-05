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Вовк покидає Нацкомісію
з тарифів - ЗМІ

Вовк покидає Нацкомісію з тарифів - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:56

ему бы следовало сменить фамилию с вовка на шакала...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:57

  sena_2008atp написав:Ця тварина повинна відповісти перед законом.


Треба відкрити сезон полювання на вовка.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 23:05

Re: Вовк покидає Нацкомісію з тарифів - ЗМІ

Ну?
Кто будет следующий работник парАшена, который будет лоббировать интересы донецкого уголовника?

Смотрю я на эту сладкую парочку голубков и не нарадуюсь. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 00:30

  rjkz написав:Ну?
Кто будет следующий работник парАшена, который будет лоббировать интересы донецкого уголовника?

Смотрю я на эту сладкую парочку голубков и не нарадуюсь. :mrgreen:


Я б на месте пэти - глухонемого, лет 20 туда назначил. И зрение, чтоб минимум +4, в идеале 8)
А что? Одни сплошные плюсы: трудоустройство молодежи - дорогу молодым, поддержка людей с инвалидностью. И лишнего ничего точно не ляпнет 8)
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 01:10

Власть демонстрирует приемы карманных щипачей.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:24

  EKO написав:
  rjkz написав:Ну?
Кто будет следующий работник парАшена, который будет лоббировать интересы донецкого уголовника?

Смотрю я на эту сладкую парочку голубков и не нарадуюсь. :mrgreen:


Я б на месте пэти - глухонемого, лет 20 туда назначил. И зрение, чтоб минимум +4, в идеале 8)
А что? Одни сплошные плюсы: трудоустройство молодежи - дорогу молодым, поддержка людей с инвалидностью. И лишнего ничего точно не ляпнет 8)


"слепоглухонемой капитан дальнего плавания" (из анекдота)
rjkz
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