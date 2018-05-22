Керівництво алюмінієвої компанії "Русал" йде у відставку в зв'язку з санкціями США, накладеними на неї та її найбільшого акціонера Олега Дерипаску.
Дивися повний текст Керівництво російського "Русалу" йде у відставку через санкції США.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:07
Керівництво російського "Русалу" йде у відставку через...
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Дивися повний текст Керівництво російського "Русалу" йде у відставку через санкції США.
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:07
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