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Керівництво російського "Русалу"
йде у відставку через...

Керівництво російського "Русалу" йде у відставку через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:07

Керівництво російського "Русалу" йде у відставку через...

Пропонуємо до обговорення:
Керівництво алюмінієвої компанії "Русал" йде у відставку в зв'язку з санкціями США, накладеними на неї та її найбільшого акціонера Олега Дерипаску.

Дивися повний текст Керівництво російського "Русалу" йде у відставку через санкції США.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:07

А как же скрепность? Как же стойкость? Как же "санкции нам только на пользу"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:27

  Sommer написав:А как же скрепность? Как же стойкость? Как же "санкции нам только на пользу"?

Так же, как и местные запоребриковские боты, они ответят молчанием. Это не по скрепному, говорить о причинах санкций. Всякие ЕКО и подобные боты на этом сайте, нынче визжат(им надо искать как деревянные теперь получать) что "естонский" вебмани запретили, и что мол это закончится, как только ненавистному путену порошенко они заменят на газовую принцессу, подружку кремля.
locustsucol
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