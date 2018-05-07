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Власники електромобілів можуть
зіткнутися з дефіцитом...

Власники електромобілів можуть зіткнутися з дефіцитом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:51

Власники електромобілів можуть зіткнутися з дефіцитом...

Пропонуємо до обговорення:
Великобританія вже зіткнулася з проблемою дефіциту електрозарядних станцій.

Дивися повний текст Власники електромобілів можуть зіткнутися з дефіцитом електрозарядних станцій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:52

Не знаю, как там на Западе, но я покупаю электрокар для того, чтобы ездить по городу плюс 20 км.
max_us_ua
 
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