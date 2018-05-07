Великобританія вже зіткнулася з проблемою дефіциту електрозарядних станцій.
Дивися повний текст Власники електромобілів можуть зіткнутися з дефіцитом електрозарядних станцій.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 17:51
Власники електромобілів можуть зіткнутися з дефіцитом...
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Дивися повний текст Власники електромобілів можуть зіткнутися з дефіцитом електрозарядних станцій.
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:52
Не знаю, как там на Западе, но я покупаю электрокар для того, чтобы ездить по городу плюс 20 км.
Додано: Чет 24 тра, 2018 23:03
9 на одну не так и много, сколько машин с ДВГ на один пистолет ? Плюс к тому сколько дома ночью заправляет, и больше не нуждается в заправке
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