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Юристи склали практичний посібник: як відбитися від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 тра, 2018 19:34
Пропонуємо до обговорення:
Є цілком законні можливості не пустити контролерів на підприємство.
Дивися повний текст Юристи склали практичний посібник: як відбитися від інспекторів з праці
.
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