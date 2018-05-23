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Україна потрапила до топ-10 країн із найбільшими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 тра, 2018 19:47
Пропонуємо до обговорення:
Серед європейських країн найменші витрати на продукти та шкідливі звички - у британців.
Дивися повний текст Україна потрапила до топ-10 країн із найбільшими витратами на продукти
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Чет 24 тра, 2018 13:12
sal