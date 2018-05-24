Серед європейських країн найменші витрати на продукти та шкідливі звички - у британців.
Дивися повний текст Україна потрапила до топ-10 країн із найбільшими витратами на продукти.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 тра, 2018 19:47
Україна потрапила до топ-10 країн із найбільшими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна потрапила до топ-10 країн із найбільшими витратами на продукти.
Додано: Чет 24 тра, 2018 19:47
Потрясающая статистика. Вывод - доходы настолько низкие, а цены на продукты настолько высокие, что мы в пятерке!!!
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:36
В десятку, нет - пятерку?! Кошмар. Не думала что тут на столько все запущено...
Эх если-бы такая статистику вынудила вернуть гос. регулирование цен... а то качество хлеба /за что точно знаю/ испортилось с трудом ныкаешься выбираешь нормальный просто нормальный съедобный без добавок и хорошо что хоть одного сорта на полке лежит.
|