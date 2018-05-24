Україна потрапила до топ-10 країн із найбільшими...

Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:48

Статистика врет. Или наша или штатовская.

По нашей получается, что средние зарплаты у нас растут, значит должно хватать денег не только на покушать, а еще что то и купить и поразвлечься морально. А этого нет, ведь денег хватает за квартиру заплатить и на продукты чтобы с голодухи не протянуться. Ведь кто тогда налоги платить будет?

А нам в мозг втаптывают то, что жрем и курим очень много, что проедаем 46% своих денег. Это типа не зарплаты маленькие что хватает только на поесть, это мы очень много кушать. Ферштейн?