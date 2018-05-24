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Україна потрапила до топ-10
країн із найбільшими...

Україна потрапила до топ-10 країн із найбільшими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 19:47

Україна потрапила до топ-10 країн із найбільшими...

Пропонуємо до обговорення:
Серед європейських країн найменші витрати на продукти та шкідливі звички - у британців.

Дивися повний текст Україна потрапила до топ-10 країн із найбільшими витратами на продукти.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 19:47

Потрясающая статистика. Вывод - доходы настолько низкие, а цены на продукты настолько высокие, что мы в пятерке!!!
vanda_dmitry
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:36

В десятку, нет - пятерку?! Кошмар. Не думала что тут на столько все запущено...
Эх если-бы такая статистику вынудила вернуть гос. регулирование цен... а то качество хлеба /за что точно знаю/ испортилось с трудом ныкаешься выбираешь нормальный просто нормальный съедобный без добавок и хорошо что хоть одного сорта на полке лежит.
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:48

Статистика врет. Или наша или штатовская.
По нашей получается, что средние зарплаты у нас растут, значит должно хватать денег не только на покушать, а еще что то и купить и поразвлечься морально. А этого нет, ведь денег хватает за квартиру заплатить и на продукты чтобы с голодухи не протянуться. Ведь кто тогда налоги платить будет?
А нам в мозг втаптывают то, что жрем и курим очень много, что проедаем 46% своих денег. Это типа не зарплаты маленькие что хватает только на поесть, это мы очень много кушать. Ферштейн?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:00

  p_a_l написав:Статистика врет. Или наша или штатовская. По нашей получается, что средние зарплаты у нас растут, значит должно хватать денег не только на покушать, а еще что то и купить и поразвлечься морально. А этого нет, ведь денег хватает за квартиру заплатить и на продукты чтобы с голодухи не протянуться. Ведь кто тогда налоги платить будет? А нам в мозг втаптывают то, что жрем и курим очень много, что проедаем 46% своих денег. Это типа не зарплаты маленькие что хватает только на поесть, это мы очень много кушать. Ферштейн?

вы читайте между строк - питаться на ряду с курением и алкоголем это вредная привычка, вот когда откажемся от всех вредных привычек, вот сразу и жизнь станет лучше и из топ 10 перейдем в топ 10 голодающих стран или мы уже там https://korrespondent.net/world/worldabus/3934513-ukrayna-v-spyske-stran-hde-ne-khvataet-produktov А вот где правда где ложь - анализируйте, думайте)))
yuriy9946
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 08:01

  yuriy9946 написав:
  p_a_l написав:Статистика врет. Или наша или штатовская. По нашей получается, что средние зарплаты у нас растут, значит должно хватать денег не только на покушать, а еще что то и купить и поразвлечься морально. А этого нет, ведь денег хватает за квартиру заплатить и на продукты чтобы с голодухи не протянуться. Ведь кто тогда налоги платить будет? А нам в мозг втаптывают то, что жрем и курим очень много, что проедаем 46% своих денег. Это типа не зарплаты маленькие что хватает только на поесть, это мы очень много кушать. Ферштейн?

вы читайте между строк - питаться на ряду с курением и алкоголем это вредная привычка, вот когда откажемся от всех вредных привычек, вот сразу и жизнь станет лучше и из топ 10 перейдем в топ 10 голодающих стран или мы уже там https://korrespondent.net/world/worldab ... -produktov А вот где правда где ложь - анализируйте, думайте)))

Мой знакомы год назад подошел к президенту одной компании. Работая менеджером и получая 5000 грн на протяжении последних 5-ти лет он попросил прибавку к зарплате. На что получил ответ. - Ты куришь. Бросай курить. Вот тебе и есть лишние 500 грн.
p_a_l
 
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