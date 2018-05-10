|
|
Українським виробникам допоможуть захистити свій бізнес...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:01
Пропонуємо до обговорення:
Профільний комітет ВРУ підтримав низку законопроектів у сфері торговельного захисту.
Дивися повний текст Українським виробникам допоможуть захистити свій бізнес від імпортерів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82129
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:01
А почему защищаем только от рф? А ес? Сша? и тд???
-
6333280
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 24.01.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор