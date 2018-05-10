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Українським виробникам допоможуть
захистити свій бізнес...

Українським виробникам допоможуть захистити свій бізнес...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:01

Українським виробникам допоможуть захистити свій бізнес...

Пропонуємо до обговорення:
Профільний комітет ВРУ підтримав низку законопроектів у сфері торговельного захисту.

Дивися повний текст Українським виробникам допоможуть захистити свій бізнес від імпортерів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:01

А почему защищаем только от рф? А ес? Сша? и тд???
6333280
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:51

  6333280 написав:А почему защищаем только от рф? А ес? Сша? и тд???

Проснись, в этих законах нет названий стран, это защита от импорта в принципе, а не от товаров агрессора.
locustsucol
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