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Українська WebMoney прокоментувала
заборону електронних...

Українська WebMoney прокоментувала заборону електронних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:25

Українська WebMoney прокоментувала заборону електронних...

Пропонуємо до обговорення:
Українська компанія WebMoney.ua, яка має ліцензію Нацбанку України і право працювати в країні також потрапила в оновлений список санкцій нарівні з російською WebMoney.

Дивися повний текст Українська WebMoney прокоментувала заборону електронних грошей російської платіжної системи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:25

Нехай щастить.
locustsucol
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