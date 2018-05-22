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Українська WebMoney прокоментувала заборону електронних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:25
Пропонуємо до обговорення:
Українська компанія WebMoney.ua, яка має ліцензію Нацбанку України і право працювати в країні також потрапила в оновлений список санкцій нарівні з російською WebMoney.
Дивися повний текст Українська WebMoney прокоментувала заборону електронних грошей російської платіжної системи
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Додано: Чет 24 тра, 2018 20:25
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