Шкідлива програма отримала умовну назву VPNFilter.
Дивися повний текст VPNFilter: російські хакери заразили щонайменше півмільйона роутерів.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 20:45
VPNFilter: російські хакери заразили щонайменше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст VPNFilter: російські хакери заразили щонайменше півмільйона роутерів.
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:45
без какой либо конкретики ... ни о чем. Как защищаться? как лечиться . Каким способом прошло заражение ? какие модели роутеров ? по каким портам какой механизм ? какие провайдери? что делает зараза ?
свинорыл
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