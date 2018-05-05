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VPNFilter: російські хакери
заразили щонайменше...

VPNFilter: російські хакери заразили щонайменше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:45

VPNFilter: російські хакери заразили щонайменше...

Пропонуємо до обговорення:
Шкідлива програма отримала умовну назву VPNFilter.

Дивися повний текст VPNFilter: російські хакери заразили щонайменше півмільйона роутерів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:45

без какой либо конкретики ... ни о чем. Как защищаться? как лечиться . Каким способом прошло заражение ? какие модели роутеров ? по каким портам какой механизм ? какие провайдери? что делает зараза ?
свинорыл
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:46

главное как разпознать заражение роутера ?
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:47

ликвидированы тысячи устройств пользователей ????
свинорыл
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