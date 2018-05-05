RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
VPNFilter: російські хакери
заразили щонайменше...

VPNFilter: російські хакери заразили щонайменше...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:45

VPNFilter: російські хакери заразили щонайменше...

Пропонуємо до обговорення:
Шкідлива програма отримала умовну назву VPNFilter.

Дивися повний текст VPNFilter: російські хакери заразили щонайменше півмільйона роутерів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82133
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:45

без какой либо конкретики ... ни о чем. Как защищаться? как лечиться . Каким способом прошло заражение ? какие модели роутеров ? по каким портам какой механизм ? какие провайдери? что делает зараза ?
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 90
З нами з: 12.08.17
Подякував: 164 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:46

главное как разпознать заражение роутера ?
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 90
З нами з: 12.08.17
Подякував: 164 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:47

ликвидированы тысячи устройств пользователей ????
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 90
З нами з: 12.08.17
Подякував: 164 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 00:21

  yama написав:без какой либо конкретики ... ни о чем. Как защищаться? как лечиться . Каким способом прошло заражение ? какие модели роутеров ? по каким портам какой механизм ? какие провайдери? что делает зараза ?

Погодите, не все сразу, кодеры еще программу не до конца дописали :mrgreen:

Пока список таков:

Linksys Devices: E1200, E2500, WRVS4400N

Mikrotik Router OS все версии ниже 6.42.1

Netgear Devices: DGN2200, R6400, R7000, R8000, WNR1000, WNR2000

QNAP Devices: TS251, TS439 Pro, Other QNAP NAS devices running QTS software

TP-Link Devices R600 VPN.

Также уязвимы любые роутеры, имеющие логин и пароль по умолчанию.

Если в операционной системе сетевого устройства есть функция доступа к его файловой системе, нужно проверить наличие файлов в директориях "/ var / run / vpnfilterw», «var / run / tor», «var / run / torrc», «var / run / tord »и удалить их содержание.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5385
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2704 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У НБУ розповіли, коли російські банки підуть з України
R2 » Пон 21 тра, 2018 16:11
3 208
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 10:52
PSPoldman
Російські банки пропонують в Україні націоналізувати 1, 2
R2 » Чет 10 тра, 2018 13:12
13 1126
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 09:27
sal
Хакери атакували мільйони роутерів по всьому світу
R2 » Суб 05 тра, 2018 10:22
1 103
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 тра, 2018 10:22
Watcher

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56432)
25.05.2018 01:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.