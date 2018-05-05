Шкідлива програма отримала умовну назву VPNFilter.
Дивися повний текст VPNFilter: російські хакери заразили щонайменше півмільйона роутерів.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 20:45
VPNFilter: російські хакери заразили щонайменше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст VPNFilter: російські хакери заразили щонайменше півмільйона роутерів.
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:45
без какой либо конкретики ... ни о чем. Как защищаться? как лечиться . Каким способом прошло заражение ? какие модели роутеров ? по каким портам какой механизм ? какие провайдери? что делает зараза ?
свинорыл
Додано: П'ят 25 тра, 2018 00:21
Погодите, не все сразу, кодеры еще программу не до конца дописали
Пока список таков:
Linksys Devices: E1200, E2500, WRVS4400N
Mikrotik Router OS все версии ниже 6.42.1
Netgear Devices: DGN2200, R6400, R7000, R8000, WNR1000, WNR2000
QNAP Devices: TS251, TS439 Pro, Other QNAP NAS devices running QTS software
TP-Link Devices R600 VPN.
Также уязвимы любые роутеры, имеющие логин и пароль по умолчанию.
Если в операционной системе сетевого устройства есть функция доступа к его файловой системе, нужно проверить наличие файлов в директориях "/ var / run / vpnfilterw», «var / run / tor», «var / run / torrc», «var / run / tord »и удалить их содержание.
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