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З початку року в Україні
скоротилося виробництво сигарет

З початку року в Україні скоротилося виробництво сигарет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:28

З початку року в Україні скоротилося виробництво сигарет

Пропонуємо до обговорення:
У січні-квітні 2018 року обсяг виробництва сигарет, що містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну, склав 19,8 мільярда штук.

Дивися повний текст З початку року в Україні скоротилося виробництво сигарет.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:28

это не отказ от курения, это выезд населения
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