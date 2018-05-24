|
|
|
З початку року в Україні скоротилося виробництво сигарет
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:28
Пропонуємо до обговорення:
У січні-квітні 2018 року обсяг виробництва сигарет, що містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну, склав 19,8 мільярда штук.
Дивися повний текст З початку року в Україні скоротилося виробництво сигарет
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82133
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:28
это не отказ от курения, это выезд населения
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|