У січні-квітні 2018 року обсяг виробництва сигарет, що містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну, склав 19,8 мільярда штук.
Дивися повний текст З початку року в Україні скоротилося виробництво сигарет.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 21:28
З початку року в Україні скоротилося виробництво сигарет
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Дивися повний текст З початку року в Україні скоротилося виробництво сигарет.
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