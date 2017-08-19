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"Газпром" зміг
уникнути штрафу Єврокомісії в...

"Газпром" зміг уникнути штрафу Єврокомісії в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:35

"Газпром" зміг уникнути штрафу Єврокомісії в...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольна суперечка тривала 7 років.

Дивися повний текст "Газпром" зміг уникнути штрафу Єврокомісії в антимонопольній суперечці.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:35

Заголовок не соотвествует содержанию.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:17

  locustsucol написав:Заголовок не соотвествует содержанию.


Причем сильно не соответствует.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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