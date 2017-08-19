Антимонопольна суперечка тривала 7 років.
Дивися повний текст "Газпром" зміг уникнути штрафу Єврокомісії в антимонопольній суперечці.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 21:35
"Газпром" зміг уникнути штрафу Єврокомісії в...
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Дивися повний текст "Газпром" зміг уникнути штрафу Єврокомісії в антимонопольній суперечці.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:17
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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