Генеральний директор зазначив, що бот зробив вже мільйон дзвінків.
Дивися повний текст Microsoft тестує бота, який вміє телефонувати людям і розмовляти з ними.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 00:46
Microsoft тестує бота, який вміє телефонувати людям і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft тестує бота, який вміє телефонувати людям і розмовляти з ними.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 00:46
«Xiaoice может переписываться с вами в WeChat, а затем взять и позвонить вам, — рассказал Наделла. — После этого вы можете поговорить с ним».
А потом он позвонит и поговорит вместо вас вашим голосом. По 16 каналам. Голос они уже тоже тестируют ))
Хотя... Наделла завалит это дело так же, как загубил мобильную винду.
Так что думаю, пока опасаться нечего.
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