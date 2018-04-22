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Microsoft тестує бота, який
вміє телефонувати людям і...

Microsoft тестує бота, який вміє телефонувати людям і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 00:46

Microsoft тестує бота, який вміє телефонувати людям і...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор зазначив, що бот зробив вже мільйон дзвінків.

Дивися повний текст Microsoft тестує бота, який вміє телефонувати людям і розмовляти з ними.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 00:46

«Xiaoice может переписываться с вами в WeChat, а затем взять и позвонить вам, — рассказал Наделла. — После этого вы можете поговорить с ним».

А потом он позвонит и поговорит вместо вас вашим голосом. По 16 каналам. Голос они уже тоже тестируют ))

Хотя... Наделла завалит это дело так же, как загубил мобильную винду.
Так что думаю, пока опасаться нечего.
EKO
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