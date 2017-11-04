В останні два тижні банки розділилися: одні підвищували максимальні ставки за вкладами фізосіб.
Дивися повний текст 50/50: що відбувається з прибутковістю депозитів.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:49
50/50: що відбувається з прибутковістю депозитів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 50/50: що відбувається з прибутковістю депозитів.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:49
У Таскомбанк и КредитДнипро максимальные ставки в гривнах с учетом всех бонусов одинаковые.
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