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50/50: що відбувається з
прибутковістю депозитів

50/50: що відбувається з прибутковістю депозитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:49

50/50: що відбувається з прибутковістю депозитів

Пропонуємо до обговорення:
В останні два тижні банки розділилися: одні підвищували максимальні ставки за вкладами фізосіб.

Дивися повний текст 50/50: що відбувається з прибутковістю депозитів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 06:49

У Таскомбанк и КредитДнипро максимальные ставки в гривнах с учетом всех бонусов одинаковые.
Кузя
 
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