Президент США Дональд Трамп в четвер заявив, що американська економіка в її нинішньому стані, ймовірно, найпотужніша в історії країни.
Дивися повний текст Трамп вважає нинішній стан економіки США найкращим в історії країни.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:49
Трамп вважає нинішній стан економіки США найкращим в...
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Дивися повний текст Трамп вважає нинішній стан економіки США найкращим в історії країни.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:49
Вот настоящий патриот своей страны... Он не подписывает международные соглашения, которые экономически и стратегически не выгодны его стране.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:58
Наш тоже может так сказать про Украину, даже найдутся те, кто с ним согласится.
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