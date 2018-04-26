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Трамп вважає нинішній стан
економіки США найкращим в...

Трамп вважає нинішній стан економіки США найкращим в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:49

Трамп вважає нинішній стан економіки США найкращим в...

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп в четвер заявив, що американська економіка в її нинішньому стані, ймовірно, найпотужніша в історії країни.

Дивися повний текст Трамп вважає нинішній стан економіки США найкращим в історії країни.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:49

Вот настоящий патриот своей страны... Он не подписывает международные соглашения, которые экономически и стратегически не выгодны его стране.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:58

Наш тоже может так сказать про Украину, даже найдутся те, кто с ним согласится.
pibodi
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 21:05

Класс, благодаря политике Америки Европа страдает от санкций и беженцев, другие страны, где проведена американская "демократизация" обнищали, Россию оградили от всех. Круто....
link654
 
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