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Українській курятині відкрили ще один світовий ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:58
Пропонуємо до обговорення:
Українській курятині відкрили ще один ринок в Азії, повідомили в Держпродспоживслужбі, передає УНН.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:58
Правильнее сказать не Украинской курятине,а курятине косюка.
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