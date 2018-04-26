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Українській курятині відкрили
ще один світовий ринок

Українській курятині відкрили ще один світовий ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:58

Українській курятині відкрили ще один світовий ринок

Пропонуємо до обговорення:
Українській курятині відкрили ще один ринок в Азії, повідомили в Держпродспоживслужбі, передає УНН.

Дивися повний текст Українській курятині відкрили ще один світовий ринок.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:58

Правильнее сказать не Украинской курятине,а курятине косюка.
sena_2008atp
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