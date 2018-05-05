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НБУ анонсував черговий
аукціон з продажу золотих...

НБУ анонсував черговий аукціон з продажу золотих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:58

НБУ анонсував черговий аукціон з продажу золотих...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Дивися повний текст НБУ анонсував черговий аукціон з продажу золотих пам'ятних монет.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:58

Там дорого и не интересно. Сейчас изучаю аукцион виолити, открываю для себя всё новые направления в нумизматике. Широчайший раздел и выбор лотов. Всё доступно и просто, а главное - это то, что выезжать из дому никуда не нужно!
miron63alex
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