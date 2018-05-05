Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Дивися повний текст НБУ анонсував черговий аукціон з продажу золотих пам'ятних монет.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:58
НБУ анонсував черговий аукціон з продажу золотих...
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Дивися повний текст НБУ анонсував черговий аукціон з продажу золотих пам'ятних монет.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:58
Там дорого и не интересно. Сейчас изучаю аукцион виолити, открываю для себя всё новые направления в нумизматике. Широчайший раздел и выбор лотов. Всё доступно и просто, а главное - это то, что выезжать из дому никуда не нужно!
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