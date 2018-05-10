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У Києві зростають ціни на
первинну нерухомість (інфографіка)

У Києві зростають ціни на первинну нерухомість (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:17

У Києві зростають ціни на первинну нерухомість (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший інтерес у покупця викликає Шевченківський район столиці.

Дивися повний текст У Києві зростають ціни на первинну нерухомість (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:17

да просто доллар упал на 1 грн. Был 27, стал 26. В гривневом эвиваленте все осталось как было.
romio_33
 
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