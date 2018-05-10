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Дивися повний текст У Києві зростають ціни на первинну нерухомість (інфографіка).
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:17
У Києві зростають ціни на первинну нерухомість (інфографіка)
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Дивися повний текст У Києві зростають ціни на первинну нерухомість (інфографіка).
Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:17
да просто доллар упал на 1 грн. Был 27, стал 26. В гривневом эвиваленте все осталось как было.
Додано: Пон 28 тра, 2018 09:09
В гривне растёт тоже.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 13:13
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