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На місці київського Леніна
з'явиться творець біткоїна

На місці київського Леніна з'явиться творець біткоїна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:32

На місці київського Леніна з'явиться творець біткоїна

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Delo.ua.

Дивися повний текст На місці київського Леніна з'явиться творець біткоїна.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:32

"Разработчика биткоина никто не видел, и существуют гипотезы о том, что это группа людей или искусственный интеллект." )) это вообще пришелец, отбился от космической экскурсии по окраине Галактики
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:06

  Tamagoch написав:"Разработчика биткоина никто не видел, и существуют гипотезы о том, что это группа людей или искусственный интеллект." )) это вообще пришелец, отбился от космической экскурсии по окраине Галактики

К сожалению, с такими недоработками и недочетами, которые привели к созданию улучшенных форков, биткоин мог создать только человек-экспериментатор, впервые имеющий дело с данной технологией. :D
Ferox
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:26

Компания не Черновецкому случайно принадлежит ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:38

  Ferox написав: К сожалению, с такими недоработками и недочетами, которые привели к созданию улучшенных форков, биткоин мог создать только человек-экспериментатор, впервые имеющий дело с данной технологией.

тем не менее, этот экспериментатор добился больше чем все мы)) Разве что Бутерин сможет выйти вперед.
magneet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:43

Секті бракує ідола? А графік богослужінь теж розробляється? Що розробник, що крипта ex nihilo nihil fit. Це теж пройде...
Waldemarius
 
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