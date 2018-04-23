На місці київського Леніна з'явиться творець біткоїна

Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:32

"Разработчика биткоина никто не видел, и существуют гипотезы о том, что это группа людей или искусственный интеллект." )) это вообще пришелец, отбился от космической экскурсии по окраине Галактики

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