Про це повідомляє Delo.ua.
Дивися повний текст На місці київського Леніна з'явиться творець біткоїна.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:32
На місці київського Леніна з'явиться творець біткоїна
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На місці київського Леніна з'явиться творець біткоїна.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:32
"Разработчика биткоина никто не видел, и существуют гипотезы о том, что это группа людей или искусственный интеллект." )) это вообще пришелец, отбился от космической экскурсии по окраине Галактики
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:06
К сожалению, с такими недоработками и недочетами, которые привели к созданию улучшенных форков, биткоин мог создать только человек-экспериментатор, впервые имеющий дело с данной технологией.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:38
тем не менее, этот экспериментатор добился больше чем все мы)) Разве что Бутерин сможет выйти вперед.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:43
Секті бракує ідола? А графік богослужінь теж розробляється? Що розробник, що крипта ex nihilo nihil fit. Це теж пройде...
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