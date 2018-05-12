Про це повідомляє Delo.ua.
Дивися повний текст На місці київського Леніна з'явиться творець біткоїна.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:32
На місці київського Леніна з'явиться творець біткоїна
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На місці київського Леніна з'явиться творець біткоїна.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:32
"Разработчика биткоина никто не видел, и существуют гипотезы о том, что это группа людей или искусственный интеллект." )) это вообще пришелец, отбился от космической экскурсии по окраине Галактики
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:06
К сожалению, с такими недоработками и недочетами, которые привели к созданию улучшенных форков, биткоин мог создать только человек-экспериментатор, впервые имеющий дело с данной технологией.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:38
тем не менее, этот экспериментатор добился больше чем все мы)) Разве что Бутерин сможет выйти вперед.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:43
Секті бракує ідола? А графік богослужінь теж розробляється? Що розробник, що крипта ex nihilo nihil fit. Це теж пройде...
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:40
Всем доброго дня! В данный момент наша команда активно работает над развитием проекта по установке памятников великому человеку, который является олицетворением свободы. Сейчас разрабатывается программное обеспечение, и уже совсем скоро, через 2 месяца, первый виртуальный памятник будет установлен в Киеве. Всех интересует вопрос: "А как же будет выглядеть памятник?" В ближайшие дни стартует конкурс на лучшую модель памятника. В течении месяца мы будем принимать заявки на адрес pr@satoshirepublic.org. Путем голосования коммьюнити будет отобран победитель. Проект будет воплощен в виртуальный памятник. А автор лучшей идеи получит вознаграждение в Satoshi Tokens. После этого этапа мы приступаем к реализации остальных задач нашего социального проекта. Проект еще не вышел на ICO. Установка памятников это первый шаг глобального проекта, который также включает в себя создание Вируальной Децентрализированной Блокчейн Республики (VDBR), центром которой станет столица Satoshi Nakamoto City. Мы планируем проведение ICO для достижения таких социальных целей: 1. Разработка и установка памятников, открытие Посольств Республики по всему миру. 2. Создание Вируальной Децентрализированной Блокчейн Республики (VDBR) - разработка программного обеспечения и системы управления Республикой. Мы находимся на этапе "Customer discovery" и открыты к Вашим предложениям. Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте http://satoshirepublic.org/ Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо!
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