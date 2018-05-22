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Курс української
криптовалюти Karbo трохи зріс

Курс української криптовалюти Karbo трохи зріс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:19

Курс української криптовалюти Karbo трохи зріс

Пропонуємо до обговорення:
За вчорашній торговий день Karbo зріс відносно Bitcoin на 4,7% - з 0,8531 до 0,8932 BTC за 10 000 Karbo

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R2
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