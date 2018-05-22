За вчорашній торговий день Karbo зріс відносно Bitcoin на 4,7% - з 0,8531 до 0,8932 BTC за 10 000 Karbo
Дивися повний текст Курс української криптовалюти Karbo трохи зріс.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:19
Курс української криптовалюти Karbo трохи зріс
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Дивися повний текст Курс української криптовалюти Karbo трохи зріс.
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