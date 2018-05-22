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Курс української
криптовалюти Karbo трохи зріс

Курс української криптовалюти Karbo трохи зріс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:19

Курс української криптовалюти Karbo трохи зріс

Пропонуємо до обговорення:
За вчорашній торговий день Karbo зріс відносно Bitcoin на 4,7% - з 0,8531 до 0,8932 BTC за 10 000 Karbo

Дивися повний текст Курс української криптовалюти Karbo трохи зріс.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:20

Карбо умер из-за асиков.
vladaxon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:03

Впевнений, що Карбо недооцінена монета і курс буде рости навіть всупереч світовим трендам по монетам, які входять в топ 10. Вперше познайомився із Карбо із офіційного сайту http://karbo.io/ua/ а перші монети легко і просто обміняв в надыйних обмінниках https://karbo24.net/ та https://buykarbo.com/ - рекомендую.
Grek_btc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:02

Детaльніше про криптовалюту #karbo #карбо можна дізнатися за наступними лінками: 1-http://telegra.ph/Karbo-dlya-chajnik%D1%96v-01-21
2-http://telegra.ph/Karbo-Info-03-19-2
karbo_friend
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:54

  vladaxon написав:Карбо умер из-за асиков.


Можливо за швидко давати ось такий прогноз? Можу помилятись, але зодоровий майнінг на асіках це означає зокрема і підтримку мережі Карбо...
Grek_btc
 
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