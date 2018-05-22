За вчорашній торговий день Karbo зріс відносно Bitcoin на 4,7% - з 0,8531 до 0,8932 BTC за 10 000 Karbo
Дивися повний текст Курс української криптовалюти Karbo трохи зріс.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:19
Курс української криптовалюти Karbo трохи зріс
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс української криптовалюти Karbo трохи зріс.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:03
Впевнений, що Карбо недооцінена монета і курс буде рости навіть всупереч світовим трендам по монетам, які входять в топ 10. Вперше познайомився із Карбо із офіційного сайту http://karbo.io/ua/ а перші монети легко і просто обміняв в надыйних обмінниках https://karbo24.net/ та https://buykarbo.com/ - рекомендую.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:02
Детaльніше про криптовалюту #karbo #карбо можна дізнатися за наступними лінками: 1-http://telegra.ph/Karbo-dlya-chajnik%D1%96v-01-21
2-http://telegra.ph/Karbo-Info-03-19-2
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:54
|