RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укравтодор" назвав електромобілі
загрозою для ремонту доріг

"Укравтодор" назвав електромобілі загрозою для ремонту доріг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:39

"Укравтодор" назвав електромобілі загрозою для ремонту доріг

Пропонуємо до обговорення:
Таку заяву зробив в.о. глави "Укравтодору" Славомир Новак.

Дивися повний текст "Укравтодор" назвав електромобілі загрозою для ремонту доріг.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82143
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:40

В таком случае нужно срочно остановить прогресс.
pibodi
 
Повідомлень: 14
З нами з: 16.04.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:43

От вам головна причина поганих доріг.
злий клоун
Аватар користувача
 
Повідомлень: 91
З нами з: 17.12.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:04

  pibodi написав:В таком случае нужно срочно остановить прогресс.

like!))
irey1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 82
З нами з: 29.03.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:14

Re:

Как подсказывает опыт - главная угроза дорогам - сам укравтодор. Чем быстрее этот чемпион по распилам уйдет в небытие тем быстрее будет сформирована разумная и прозрачная альтернатива вплоть до краудфаундинга. Еще нехватало продавцам нефтепродуктов включиться в контрпиар электромобилей.
Surfer
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 14.11.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 247 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укравтодор" повідомив, коли планує відмовитися від...
R2 » Суб 19 тра, 2018 20:26
2 130
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 тра, 2018 15:58
Kudrjavuy
Маск назвав ціну поїздки по побудованому The Boring...
R2 » П'ят 18 тра, 2018 15:36
6 305
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 тра, 2018 18:56
Егор
Гройсман назвав термін введення в експлуатацію...
R2 » Вів 15 тра, 2018 14:47
2 138
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 07:53
vbankov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.