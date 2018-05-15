Таку заяву зробив в.о. глави "Укравтодору" Славомир Новак.
Дивися повний текст "Укравтодор" назвав електромобілі загрозою для ремонту доріг.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:39
"Укравтодор" назвав електромобілі загрозою для ремонту доріг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укравтодор" назвав електромобілі загрозою для ремонту доріг.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:04
Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:14
Re:
Как подсказывает опыт - главная угроза дорогам - сам укравтодор. Чем быстрее этот чемпион по распилам уйдет в небытие тем быстрее будет сформирована разумная и прозрачная альтернатива вплоть до краудфаундинга. Еще нехватало продавцам нефтепродуктов включиться в контрпиар электромобилей.
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