Таку заяву зробив в.о. глави "Укравтодору" Славомир Новак.
Дивися повний текст "Укравтодор" назвав електромобілі загрозою для ремонту доріг.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:39
"Укравтодор" назвав електромобілі загрозою для ремонту доріг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укравтодор" назвав електромобілі загрозою для ремонту доріг.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:04
Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:14
Re:
Как подсказывает опыт - главная угроза дорогам - сам укравтодор. Чем быстрее этот чемпион по распилам уйдет в небытие тем быстрее будет сформирована разумная и прозрачная альтернатива вплоть до краудфаундинга. Еще нехватало продавцам нефтепродуктов включиться в контрпиар электромобилей.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:35
Re: постмайдан
люди, которые постоянно оправдываются - это страшный негатив для окружающих. в нашем случае для целой страны
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:23
надо срочно ввести санкции против Маска- это так модно последнее время
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:35
и предлагаю:
1. по дорогам не ездить а только смотреть издалека- чтоб укравтодору удобства не доставлять
2.Кто с перегрузом- сами оплачиваем штраф в ближайшем терминале даже если не споймали-чтоб укравтодору удобства не доставлять
3.Зарядил электромобиль- купи канистру бензина (как раньше томик сочинений Ленина в нагрузку давали)-чтоб укравтодору удобства не доставлять
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:37
Вот оно чё!
Всё из-за пары тысяч Лифов и сотни-другой Тесл!
Я то думал воруют, не умеют делать, фуры перегруженные ездят, ямочный ремонт вместо полноценного. А оно всё из-за электромобилей! Ух упыри!
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