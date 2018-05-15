"Укравтодор" назвав електромобілі загрозою для ремонту доріг

Украфтодор незаслуженно забыл о велосипедистах. Эти двухколесные маньяки разбивают дороги почище дальнобоя.
Пора вводить акциз на велики, однозначно, причем начиная с трехколесников и самокатов.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:04
Украфтодор незаслуженно забыл о велосипедистах. Эти двухколесные маньяки разбивают дороги почище дальнобоя.
Пора вводить акциз на велики, однозначно, причем начиная с трехколесников и самокатов.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:15
Треба автомобілі Євро 5 заборонити і дозволити ввіз Старше 2010 року, адже нові авто мало бензину споживають
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