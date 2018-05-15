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"Укравтодор" назвав електромобілі
загрозою для ремонту доріг

"Укравтодор" назвав електромобілі загрозою для ремонту доріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:04

Украфтодор незаслуженно забыл о велосипедистах. Эти двухколесные маньяки разбивают дороги почище дальнобоя.
Пора вводить акциз на велики, однозначно, причем начиная с трехколесников и самокатов.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:15

Треба автомобілі Євро 5 заборонити і дозволити ввіз Старше 2010 року, адже нові авто мало бензину споживають
vitaliygoodlife
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