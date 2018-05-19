"Укравтодор" назвав електромобілі загрозою для ремонту доріг

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:15
Треба автомобілі Євро 5 заборонити і дозволити ввіз Старше 2010 року, адже нові авто мало бензину споживають
Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:29
Re:
скоро омельян построит 25 аэропортов соединенных между собой гиперлупами и дороги вообще никому не нужны будут
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:18
странно - почему электрокары не составляют угрозы в других странах?
страннее ещё то, что в тех странах покупателю возвращают часть денег и в дальнейшем его сопровождают всякие поблажки со стороны государства и муниципальных властей
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: П'ят 25 тра, 2018 22:39
Так оправдывается же только виноватый.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Суб 26 тра, 2018 09:17
Re:
Как могут электрокары представлять угрозу для того, чего нет? То есть для дорог.
Для получаемого УКРАВтодором бабла - могут (но как может повлиять несколько тысяч электрокаров (менее 1% от всех механических транспортных средств) на то что дорог у нас как не было так и нет - не знаю)....может нам его переименовать в НЕУКРАВтодор?
Додано: Суб 26 тра, 2018 12:12
вы забываете про пешеходов! Они тоже участвуют в деструктивных процессах разрушения украинских дорог )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Нед 27 тра, 2018 08:50
Пора подумать о велосипедах, инвалидам на калясках, детских калясках и пешеходах. Наибольшую угрозу приносят пешеходы?
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