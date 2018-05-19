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"Укравтодор" назвав електромобілі
загрозою для ремонту доріг

"Укравтодор" назвав електромобілі загрозою для ремонту доріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:15

Треба автомобілі Євро 5 заборонити і дозволити ввіз Старше 2010 року, адже нові авто мало бензину споживають
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 18:29

Re:

скоро омельян построит 25 аэропортов соединенных между собой гиперлупами и дороги вообще никому не нужны будут
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:18

странно - почему электрокары не составляют угрозы в других странах?
страннее ещё то, что в тех странах покупателю возвращают часть денег и в дальнейшем его сопровождают всякие поблажки со стороны государства и муниципальных властей
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 22:39

  sal написав:люди, которые постоянно оправдываются - это страшный негатив для окружающих. в нашем случае для целой страны

Так оправдывается же только виноватый.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 09:17

Re:

Как могут электрокары представлять угрозу для того, чего нет? То есть для дорог.
Для получаемого УКРАВтодором бабла - могут (но как может повлиять несколько тысяч электрокаров (менее 1% от всех механических транспортных средств) на то что дорог у нас как не было так и нет - не знаю)....может нам его переименовать в НЕУКРАВтодор?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:12

  antey1969 написав:Украфтодор незаслуженно забыл о велосипедистах. Эти двухколесные маньяки разбивают дороги почище дальнобоя. Пора вводить акциз на велики, однозначно, причем начиная с трехколесников и самокатов.

вы забываете про пешеходов! Они тоже участвуют в деструктивных процессах разрушения украинских дорог )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 08:50

Пора подумать о велосипедах, инвалидам на калясках, детских калясках и пешеходах. Наибольшую угрозу приносят пешеходы?
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 10:34

  RomanTik написав:
  antey1969 написав:Украфтодор незаслуженно забыл о велосипедистах. Эти двухколесные маньяки разбивают дороги почище дальнобоя. Пора вводить акциз на велики, однозначно, причем начиная с трехколесников и самокатов.

вы забываете про пешеходов! Они тоже участвуют в деструктивных процессах разрушения украинских дорог )))

Особенно бабульки, груженные авоськами из супермаркета по скидкам
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 11:02

  antey1969 написав:
  RomanTik написав:
  antey1969 написав:Украфтодор незаслуженно забыл о велосипедистах. Эти двухколесные маньяки разбивают дороги почище дальнобоя. Пора вводить акциз на велики, однозначно, причем начиная с трехколесников и самокатов.

вы забываете про пешеходов! Они тоже участвуют в деструктивных процессах разрушения украинских дорог )))

Особенно бабульки, груженные авоськами из супермаркета по скидкам

Да и сами бабульки как правило немало весят. Дороги разбивают!
Грйс-мэн
 
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