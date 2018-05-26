"Укравтодор" назвав електромобілі загрозою для ремонту доріг
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Додано: Пон 04 чер, 2018 19:05
Это наверное электромобили и велосипеды виноваты...ну еще и рука, рот, нос и зуб кремля:
http://biz.liga.net/ekonomika/transport ... hih-v-mire
В мировом рейтинге качества дорог Украина из 137 позиций заняла 130 место. Об этом свидетельствуют данные Global Competitiveness Index 2017-2018.
В рейтинге уровень украинских дорог оценили в 2,4 балла из 7 возможных. Украину на одну позицию обошла африканская страна Мозамбик (129 место), дороги которой оценили в 2,5 баллов. После Украины оказался Парагвай – 2,4 балла. Лидерами в рейтинге стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ, 6,4), Сингапур(6,3) и Швейцария (6,3). Пятерку замыкает Гонконг (6,2) и Нидерланды (6,1). В десятку лучших также вошли Япония, Франция, Португалия, Австрия и США. Последней в рейтинге оказалась африканская страна Мавритания. Ее дороги оценили в 2 балла.
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