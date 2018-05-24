RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За рішенням суду безробітні
українці зобов'язані платити...

За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:11

За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...

Пропонуємо до обговорення:
Таке рішення прийняв Верховний Суд України.

Дивися повний текст За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити аліменти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82143
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:11

Как то странно .... сиротам выплачивают 800 грн (от государства)
А не работающий отец - 2000 грн....
Что то тут не так.
anton_gms
 
Повідомлень: 510
З нами з: 23.01.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Customer, Gippo і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця... 1, 2
R2 » Чет 24 тра, 2018 12:58
10 548
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 12:02
Pegasmaster
Українці назвали три головні проблеми країни (інфографіка) 1, 2, 3
R2 » Сер 23 тра, 2018 08:28
23 1091
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 11:34
Imp
Укртрансгаз нагадав про закінчення зобов'язань на...
R2 » Чет 24 тра, 2018 15:58
4 133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 20:57
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.