Таке рішення прийняв Верховний Суд України.
Дивися повний текст За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити аліменти.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:11
За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити аліменти.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:11
Как то странно .... сиротам выплачивают 800 грн (от государства)
А не работающий отец - 2000 грн....
Что то тут не так.
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