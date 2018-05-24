За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...

Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:44

manko74 написав: Михалыч написав: У нас прожиточный минимум на ребенка чуть меньше 2000 грн., а что мать не должна участвовать в содержание своего ребенка почему безработному папе у которого на содержание находится еще один нетрудоспособный/инвалид член семьи назначили как по мне такие большие алименты, я понял бы в данных обстоятельствах 50 % от прожиточного минимума ребенка если бы назначили, но больше прожиточного минимума благодаря таким решениям судов в таком государстве значительному числу мужчин не хочется жениться и заводить детей, тем более, что многие яжематери тратят значительную часть алиментов не на ребенка, а на себя любимую P.S. чувствую сейчас набегут яжематери с а ты знаешь сколько памперсы стоят и т.д. У нас прожиточный минимум на ребенка чуть меньше 2000 грн., а что мать не должна участвовать в содержание своего ребенка почему безработному папе у которого на содержание находится еще один нетрудоспособный/инвалид член семьи назначили как по мне такие большие алименты, я понял бы в данных обстоятельствах 50 % от прожиточного минимума ребенка если бы назначили, но больше прожиточного минимума благодаря таким решениям судов в таком государстве значительному числу мужчин не хочется жениться и заводить детей, тем более, что многие яжематери тратят значительную часть алиментов не на ребенка, а на себя любимую P.S. чувствую сейчас набегут яжематери с а ты знаешь сколько памперсы стоят и т.д.

Ну, якщо чоловік не хоче одружуватися і заводити дітей, бо 75$/міс- це завеликі витрати на рідну дитину, то краще нехай і не одружується. А до чого тут "така держава"? Ну, якщо чоловік не хоче одружуватися і заводити дітей, бо 75$/міс- це завеликі витрати на рідну дитину, то краще нехай і не одружується.

Учитывая какая у нас средняя з/п и то что у мужчины на содержание находится нетрудоспособная мать инвалид и он возможно живет в селе где нет вообще работы даже на 75 $? а оставить мать инвалида он не может, то да 75$/міс это большие деньги.......и остается вопрос, а мамаша что не должна содержать своего ребенка, ведь это государство определило прожиточной минимум на ребенка меньше 2000 грн., поэтому я считаю, что с учетом обстоятельств конкретного дела 50 % (примерно 1000 грн.) от прожиточного минимума ребенка приемлемые алименты, если яжематерей что то не устраивает то вопросы должны быть к государству почему такой низкий прожиточный минимум ребенка и такие низкие зарплаты в стране, а не к папаше в конкретных тяжелых обстоятельствах, что он должен платить больше прожиточного минимума ребенка. Кроме того не все дело в алиментах, а в отношение государства к отцам, в 95 % дел суды когда отец хочет воспитывать ребенка и оставить его себе, суды оставляют ребенка матери, а мамаша противится зачастую общению детей с отцом и детишки науськанные матерью отцов и знать не хотят, получается так что папаша нужен яжематерям и государству только ради алиментов....я не утверждаю, что так в 100 % дел, но в подавляющем большинстве разводов так получается.