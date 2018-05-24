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За рішенням суду безробітні
українці зобов'язані платити...

За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:11

За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...

Пропонуємо до обговорення:
Таке рішення прийняв Верховний Суд України.

Дивися повний текст За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити аліменти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:11

Как то странно .... сиротам выплачивают 800 грн (от государства)
А не работающий отец - 2000 грн....
Что то тут не так.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:41

  anton_gms написав:Как то странно .... сиротам выплачивают 800 грн (от государства) А не работающий отец - 2000 грн.... Что то тут не так.

НУ так сироти ж не від д-ви народилися. А обов"язок батька/матері - утримувати дітей.
manko74
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:06

Интересно,последствия таких решений продумывали?!
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:22

«Тот факт, что он не работает и на его иждивении находится нетрудоспособная мать, не является достаточным основанием для уменьшения размера алиментов, а также не освобождает его от обязанности удерживать до достижения совершеннолетия ребенка, отцом которого он является», – указано в постановлении Верховного суда.


У нас прожиточный минимум на ребенка чуть меньше 2000 грн., а что мать не должна участвовать в содержание своего ребенка :?: почему безработному папе у которого на содержание находится еще один нетрудоспособный/инвалид член семьи назначили как по мне такие большие алименты, я понял бы в данных обстоятельствах 50 % от прожиточного минимума ребенка если бы назначили, но больше прожиточного минимума :!: благодаря таким решениям судов в таком государстве значительному числу мужчин не хочется жениться и заводить детей, тем более, что многие яжематери тратят значительную часть алиментов не на ребенка, а на себя любимую :?

P.S. чувствую сейчас набегут яжематери с а ты знаешь сколько памперсы стоят и т.д. :mrgreen:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:34

  Михалыч написав: У нас прожиточный минимум на ребенка чуть меньше 2000 грн., а что мать не должна участвовать в содержание своего ребенка почему безработному папе у которого на содержание находится еще один нетрудоспособный/инвалид член семьи назначили как по мне такие большие алименты, я понял бы в данных обстоятельствах 50 % от прожиточного минимума ребенка если бы назначили, но больше прожиточного минимума благодаря таким решениям судов в таком государстве значительному числу мужчин не хочется жениться и заводить детей, тем более, что многие яжематери тратят значительную часть алиментов не на ребенка, а на себя любимую P.S. чувствую сейчас набегут яжематери с а ты знаешь сколько памперсы стоят и т.д.

Ну, якщо чоловік не хоче одружуватися і заводити дітей, бо 75$/міс- це завеликі витрати на рідну дитину, то краще нехай і не одружується. А до чого тут "така держава"?
manko74
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:44

  manko74 написав:
  Михалыч написав: У нас прожиточный минимум на ребенка чуть меньше 2000 грн., а что мать не должна участвовать в содержание своего ребенка почему безработному папе у которого на содержание находится еще один нетрудоспособный/инвалид член семьи назначили как по мне такие большие алименты, я понял бы в данных обстоятельствах 50 % от прожиточного минимума ребенка если бы назначили, но больше прожиточного минимума благодаря таким решениям судов в таком государстве значительному числу мужчин не хочется жениться и заводить детей, тем более, что многие яжематери тратят значительную часть алиментов не на ребенка, а на себя любимую P.S. чувствую сейчас набегут яжематери с а ты знаешь сколько памперсы стоят и т.д.

Ну, якщо чоловік не хоче одружуватися і заводити дітей, бо 75$/міс- це завеликі витрати на рідну дитину, то краще нехай і не одружується. А до чого тут "така держава"?



Учитывая какая у нас средняя з/п и то что у мужчины на содержание находится нетрудоспособная мать инвалид и он возможно живет в селе где нет вообще работы даже на 75 $? а оставить мать инвалида он не может, то да 75$/міс это большие деньги.......и остается вопрос, а мамаша что не должна содержать своего ребенка, ведь это государство определило прожиточной минимум на ребенка меньше 2000 грн., поэтому я считаю, что с учетом обстоятельств конкретного дела 50 % (примерно 1000 грн.) от прожиточного минимума ребенка приемлемые алименты, если яжематерей что то не устраивает то вопросы должны быть к государству почему такой низкий прожиточный минимум ребенка и такие низкие зарплаты в стране, а не к папаше в конкретных тяжелых обстоятельствах, что он должен платить больше прожиточного минимума ребенка. Кроме того не все дело в алиментах, а в отношение государства к отцам, в 95 % дел суды когда отец хочет воспитывать ребенка и оставить его себе, суды оставляют ребенка матери, а мамаша противится зачастую общению детей с отцом и детишки науськанные матерью отцов и знать не хотят, получается так что папаша нужен яжематерям и государству только ради алиментов....я не утверждаю, что так в 100 % дел, но в подавляющем большинстве разводов так получается.
Михалыч
 
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