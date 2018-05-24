Таке рішення прийняв Верховний Суд України.
Дивися повний текст За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити аліменти.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:11
За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити аліменти.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:11
Как то странно .... сиротам выплачивают 800 грн (от государства)
А не работающий отец - 2000 грн....
Что то тут не так.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:41
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:22
У нас прожиточный минимум на ребенка чуть меньше 2000 грн., а что мать не должна участвовать в содержание своего ребенка почему безработному папе у которого на содержание находится еще один нетрудоспособный/инвалид член семьи назначили как по мне такие большие алименты, я понял бы в данных обстоятельствах 50 % от прожиточного минимума ребенка если бы назначили, но больше прожиточного минимума благодаря таким решениям судов в таком государстве значительному числу мужчин не хочется жениться и заводить детей, тем более, что многие яжематери тратят значительную часть алиментов не на ребенка, а на себя любимую
P.S. чувствую сейчас набегут яжематери с а ты знаешь сколько памперсы стоят и т.д.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:34
Ну, якщо чоловік не хоче одружуватися і заводити дітей, бо 75$/міс- це завеликі витрати на рідну дитину, то краще нехай і не одружується. А до чого тут "така держава"?
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:44
Учитывая какая у нас средняя з/п и то что у мужчины на содержание находится нетрудоспособная мать инвалид и он возможно живет в селе где нет вообще работы даже на 75 $? а оставить мать инвалида он не может, то да 75$/міс это большие деньги.......и остается вопрос, а мамаша что не должна содержать своего ребенка, ведь это государство определило прожиточной минимум на ребенка меньше 2000 грн., поэтому я считаю, что с учетом обстоятельств конкретного дела 50 % (примерно 1000 грн.) от прожиточного минимума ребенка приемлемые алименты, если яжематерей что то не устраивает то вопросы должны быть к государству почему такой низкий прожиточный минимум ребенка и такие низкие зарплаты в стране, а не к папаше в конкретных тяжелых обстоятельствах, что он должен платить больше прожиточного минимума ребенка. Кроме того не все дело в алиментах, а в отношение государства к отцам, в 95 % дел суды когда отец хочет воспитывать ребенка и оставить его себе, суды оставляют ребенка матери, а мамаша противится зачастую общению детей с отцом и детишки науськанные матерью отцов и знать не хотят, получается так что папаша нужен яжематерям и государству только ради алиментов....я не утверждаю, что так в 100 % дел, но в подавляющем большинстве разводов так получается.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:15
Михалыч
1) Ми не знаємо всіх деталей справи - чи йдеться про батька з глухого села (де 2000 грн. - це гроші), чи київського бізнесмена, який на одну заправку свого авто витрачає більше.
2) непрацездатна мама - взагалі не аргумент - дитина ж від того не перестає хотіти їсти, що в її батька є на утриманні ще й мати-інвалід.
3)щодо розміру аліментів - мінімум зараз ~900 грн., тут дали 2000 грн. (хотіла 3375 грн.). Так що не по всіх справах дають 2000, деколи - і 900
4)як я розумію, предметом розгляду був розмір аліментів, а не те, з ким залишиться дитина (тобто, батько не оспорював, що дитина залишиться з матір"ю). Якщо йому не дадуть бачитися з дитиною - є суд, виконавча. Щодо того, з ким залишиться дитина - серед дуже великої кількості розлучених моїх знайомих (чоловіків), діти залишилися після розлучення аж ДВОМА.
5) обов"язок батька - утримувати неповнолітню дитину, навіть якщо "...детишки науськанные матерью отцов и знать не хотят..."
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:26
Вы спросили причем тут государство, я ответил свое видение, что содержать ребенка должны оба родителя, государство установило прожиточный минимум и нетрудоспособная мать как по мне более чем существенный аргумент, по Вашему получается, что он не должен содержать нетрудоспособную мать инвалида я человек не злой и не злопамятный но почему то первое что пришлов в голову что если не дай Бог с вами такое случится, вы станете инвалидом нетрудоспособным и Ваши дети не будут Вам помогать, что вы тогда скажете, должен вам ребенок помогать материально или нет и вы согласны склеить ласты не имея возможности содержать себя и лечиться лишь бы ваше великовозрастное чадо вам не помогало и вы его не напрягали (я ни в коем случае вам этого не желаю, живите здоровой долго и счастливо, просто написал первое о чем подумал).
а вот аргумент
как по мне вообще не аргумент, а если бы она просила 13375 грн., а ему присудили бы 5000, это что был по вашему аргумент оправдания столь большого размера алиментов в 5000 тем что она хотела то 13375 грн. я считаю в данной ситуации исходя из той инфы что мы имеем, считаю детей должны содержать оба родителя, отец находится в действительно стесненных обстоятельствах и государство установило прожиточный минимум на ребенка, вот 50 % от прожиточного минимума установленного государством в данных обстоятельствах отца исходя из той информации что мы имеем, является справедливыми алиментами, а вторую половину должна выделять на содержание мать ребенка.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:55
Слушайте, зрадофилы, чего вы за эту новость так распереживались? Не пойму, вы все безработные алиментщики?
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