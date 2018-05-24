За рішенням суду безробітні українці зобов'язані платити...

Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:26

manko74 написав: Михалыч

1) Ми не знаємо всіх деталей справи - чи йдеться про батька з глухого села (де 2000 грн. - це гроші), чи київського бізнесмена, який на одну заправку свого авто витрачає більше.

2) непрацездатна мама - взагалі не аргумент - дитина ж від того не перестає хотіти їсти, що в її батька є на утриманні ще й мати-інвалід.

3)щодо розміру аліментів - мінімум зараз ~900 грн., тут дали 2000 грн. (хотіла 3375 грн.). Так що не по всіх справах дають 2000, деколи - і 900

4)як я розумію, предметом розгляду був розмір аліментів, а не те, з ким залишиться дитина (тобто, батько не оспорював, що дитина залишиться з матір"ю). Якщо йому не дадуть бачитися з дитиною - є суд, виконавча. Щодо того, з ким залишиться дитина - серед дуже великої кількості розлучених моїх знайомих (чоловіків), діти залишилися після розлучення аж ДВОМА.

5) обов"язок батька - утримувати неповнолітню дитину, навіть якщо "...детишки науськанные матерью отцов и знать не хотят..." 1) Ми не знаємо всіх деталей справи - чи йдеться про батька з глухого села (де 2000 грн. - це гроші), чи київського бізнесмена, який на одну заправку свого авто витрачає більше.4)як я розумію, предметом розгляду був розмір аліментів, а не те, з ким залишиться дитина (тобто, батько не оспорював, що дитина залишиться з матір"ю). Якщо йому не дадуть бачитися з дитиною - є суд, виконавча. Щодо того, з ким залишиться дитина - серед дуже великої кількості розлучених моїх знайомих (чоловіків), діти залишилися після розлучення аж ДВОМА.5) обов"язок батька - утримувати неповнолітню дитину, навіть якщо "...детишки науськанные матерью отцов и знать не хотят..."

тут дали 2000 грн. (хотіла 3375 грн.)

Вы спросили причем тут государство, я ответил свое видение, что содержать ребенка должны оба родителя, государство установило прожиточный минимум и нетрудоспособная мать как по мне более чем существенный аргумент, по Вашему получается, что он не должен содержать нетрудоспособную мать инвалидая человек не злой и не злопамятный но почему то первое что пришлов в голову что если не дай Бог с вами такое случится, вы станете инвалидом нетрудоспособным и Ваши дети не будут Вам помогать, что вы тогда скажете, должен вам ребенок помогать материально или нет и вы согласны склеить ласты не имея возможности содержать себя и лечиться лишь бы ваше великовозрастное чадо вам не помогало и вы его не напрягали(я ни в коем случае вам этого не желаю, живите здоровой долго и счастливо, просто написал первое о чем подумал).а вот аргументкак по мне вообще не аргумент, а если бы она просила 13375 грн., а ему присудили бы 5000, это что был по вашему аргумент оправдания столь большого размера алиментов в 5000 тем что она хотела то 13375 грн.я считаю в данной ситуации исходя из той инфы что мы имеем, считаю детей должны содержать оба родителя, отец находится в действительно стесненных обстоятельствах и государство установило прожиточный минимум на ребенка, вот 50 % от прожиточного минимума установленного государством в данных обстоятельствах отца исходя из той информации что мы имеем, является справедливыми алиментами, а вторую половину должна выделять на содержание мать ребенка.